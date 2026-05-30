Más de 1.200 observadores de 80 misiones y organizaciones multilaterales vigilarán elecciones presidenciales en Colombia

–El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría instalaron la misión de observación internacional más grande de su historia para las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia. Más de 1.200 observadores de 80 misiones y organizaciones multilaterales, conforman la misión que vigilará el proceso electoral en el país.

Las principales misiones internacionales son:

-OEA (Organización de los Estados Americanos): Desplegó una misión especial encabezada por el expresidente Leonel Fernández para hacer veeduría a los comicios.

-Unión Europea (UE): Acompaña el proceso con su Misión de Observación Electoral (MOE UE).

-Centro Carter: Organización internacional independiente invitada para auditar y garantizar la integridad del proceso.

-UNIORE: Unión Interamericana de Organismos Electorales.

-A-WEB: Asociación de Organismos Electorales Mundiales.

-IFES: Fundación Internacional para Sistemas Electorales.

IRI: Instituto Republicano Internacional.

-IDEA Internacional: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Estas organizaciones tienen presencia en el territorio nacional y en los puntos de votación en el exterior, garantizando la transparencia, legitimidad y el correcto funcionamiento del sistema electoral colombiano.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, participó en la instalación oficial de la misión de observación internacional que acompañará las elecciones presidenciales de Colombia, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia electoral, la institucionalidad democrática y las garantías para el ejercicio libre y seguro del derecho al voto.

Durante el acto, que reunió a autoridades electorales, organismos de control, representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y delegaciones internacionales, se destacó el papel de la observación electoral como un mecanismo que fortalece la confianza ciudadana, contribuye a la legitimidad de los procesos democráticos y respalda el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

En su intervención, la Canciller Villavicencio señaló que Colombia recibe este acompañamiento internacional con plena apertura y disposición institucional, al considerar que la observación independiente constituye un aporte al fortalecimiento de la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado que adelantan las distintas entidades del Estado, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de garantizar unas elecciones organizadas, seguras y con plenas garantías para la ciudadanía.

La Ministra también resaltó las acciones desplegadas para facilitar la participación de los colombianos residentes en el exterior, mediante la articulación entre embajadas, consulados y el cuerpo consular honorario. Para estos comicios, el censo electoral en el exterior asciende a 1.414.661 ciudadanos habilitados para votar en 67 países, distribuidos en 253 puestos electorales y 2.181 mesas de votación, lo que representa un incremento del 45,42 % frente a las elecciones presidenciales de 2022.

Con el fin de realizar un seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral internacional y fortalecer la coordinación con las representaciones diplomáticas y consulares, el Gobierno nacional instaló desde el 25 de mayo un Puesto de Mando Unificado en el Palacio de San Carlos.

La presencia de observadores internacionales contribuye al fortalecimiento de las garantías electorales y refleja la voluntad de Colombia de continuar promoviendo procesos democráticos transparentes, participativos y respetuosos de la voluntad ciudadana.

Con la instalación de esta misión, Colombia reafirma ante la comunidad internacional su compromiso con la democracia, la transparencia electoral y el desarrollo de unas elecciones presidenciales respaldadas por el acompañamiento independiente y la solidez de sus instituciones.