Esta es la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá del 1 al 6 de junio del 2026

Foto: Acueducto de Bogotá

Durante la semana del 1 al 6 de junio del 2026, hay cortes de agua en barrios de Bogotá. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán cortes de agua o suspensiones en el servicio. ¡Revisa los detalles y agéndate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 1 de junio

Localidad de Santa Fe

Sagrado Corazón. De la calle 34 a la calle 39, entre la carrera 13 a la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 2 de junio de 2026

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre la avenida calle 13 a la avenida calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la calle 19 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 116 a la avenida carrera 120. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Ferrocaja, La Giralda, San José de Fontibón. De la avenida calle 22 a la avenida calle 24, entre la carrera 96C a la carrera 102. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Kennedy

Tairona. De la calle 6 a la calle 38 sur, entre la carrera 86 a la carrera 89. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central.

De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur.

De la calle 26 sur a la avenida 1 de Mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa – Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma – Bertha Hernández de Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I Sector, El Rubí II, El Progreso II Sector, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales – Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6 B Timiza.

Afectación área Occidente: de la avenida 1 de Mayo a la calle 58G sur, entre la carrera 72 a la carrera 78B.

Afectación área 1 Oriente: de la calle 26 sur a la calle 39B sur, entre la transversal 68J a la avenida Boyacá.

Afectación área 2 Oriente: de la calle 20 sur a la calle 39 sur, entre la carrera 51 a la carrera 68.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la avenida carrera 33 a la carrera 28, entre la calle 50B sur a la calle 48B sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 3 de junio de 2026

Localidad de Fontibón

Ciudad Hayuelos, Interindustrial y El Vergel de Fontibón.

De la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86, entre la calle 19A a la calle 16C.

De la carrera 78G a la avenida carrera 80, entre la avenida calle 17 a la calle 16C.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a traslado de hidrante.

Localidad de Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

De la calle 55 sur a la calle 57 sur, entre la carrera 86 a la carrera 87C.

De la calle 57 sur a la calle 58C sur, entre la carrera 84C a la carrera 87K bis.

De la calle 58C sur a la calle 66 sur, entre la carrera 82 a la carrera 88.

De la calle 66 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 86 a la carrera 87H.

De la calle 62 sur a la calle 69B sur, entre la carrera 87C a la carrera 88C.

De la calle 69B sur a la calle 70 sur, entre la carrera 87K a la carrera 88C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Santa Librada y San Juan Bautista. De la calle 73 sur a la calle 76 sur, entre la avenida carrera 14 a la avenida carrera 14V. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte y San Cristóbal Norte. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 153 a la calle 163A. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

San José, Portales del Norte I y II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I y II, Urb. La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia y Jardines El Cabo. De la calle 153 a la calle 170, entre la carrera 58 a la carrera 75. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 4 de junio de 2026

Localidad de Barrios Unidos

JJ Vargas. De la calle 63 a la calle 68, entre la carrera 60 a la carrera 68. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Remanso Sur.

De la avenida calle 26 sur hasta la diagonal 16 sur, entre la carrera 39 a la carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

San Luis.

De la calle 31 sur a la calle 34 sur, entre la avenida carrera 10 a la carrera 12 bis. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella y Floresta Sur.

De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Casa Blanca, Pastrana y Roma.

De la calle 45 sur a la avenida calle 55 sur, entre la avenida Primero de Mayo (carrera 79C bis A) a la avenida carrera 80.

De la avenida calle 43 sur a la calle 45 sur, entre la transversal 78H bis A hasta la avenida carrera 80.

De la carrera 79 a la carrera 78, entre la calle 53B sur a la calle 56A sur.

De la avenida calle 55 sur a la calle 58 sur, entre la carrera 79C a la avenida carrera 80.

De la carrera 79 a la carrera 79C, entre la calle 55 sur a la calle 57D sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades de San Cristóbal y Santa Fe

Vitelma y La María. De la avenida calle 11 sur a la calle 1F, entre la carrera 3 a transversal 11 este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

Bella Suiza. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 127 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Suba

Villa del Prado y San José de Bavaria. De la carrera 49 a la carrera 80, entre la calle 170 a la calle 183. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Ciudad Bolívar

Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraiso Quiba y Quiba Bajo.

De la calle 67 sur a la calle 80A sur, entre la carrera 14A a la carrera 26. Desde las 2:00 p. m. hasta por 4 horas. Debido a reparación acometida.

Localidad de Usme

La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental.

De la calle 65 sur a la calle 86 sur, entre la carrera 4 a la carrera 14R. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.