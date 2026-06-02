Alta congestión en avenida Cali y avenida Boyacá: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 2 de junio

Foto: @BogotáTránsito

Durante la mañana de hoy martes 2 de junio 2026, se registra alta congestión la avenida Boyacá con calle 39B sur y en la avenida Cali con calle Octava por accidentes de tránsito. Además, se registra suspensión temporal en la operación de la Estación General Santander de TransMilenio en la autopista Sur por procedimiento de policía. Estas novedades pueden generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy lunes 2 de junio de 2026

Suspensión temporal del servicio de la Estación General Santander de TransMilenio en la autopista Sur por procedimiento de policía

Corte 8:15 a. m.

A la hora la estación General Santander, deja de prestar servicio por procedimiento de policía.

Alta congestión en la avenida Boyacá con calle 39B sur por accidente de tránsito

Corte 8:11 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Kennedy, en la avenida Boyacá con calle 39B sur, sentido sur a norte. ??Afectación de un carril ??. ????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Alta congestión en la avenida Cali con calle Octava por accidente de tránsito

Corte 8:09 a. m.

?Sinestro vial entre camión y camioneta en la localidad Kennedy, en la avenida Cali con calle Octava, sentido sur a norte. ???? Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.