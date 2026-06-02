¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 588 vacantes en parque Los Hippies hoy martes 2 de junio
Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.
Accede a 588 vacantes para profesionales de compras, jefes de enfermería, analistas de transporte, profesionales de gestión municipal, gestores de puntos de venta, instrumentistas quirúrgicos y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy martes a de junio de 2026. Asiste al parque Los Hippies en la localidad de Chapinero. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!
Convocatoria de ‘Talento Capital’ con 588 vacantes en Chapinero, norte de Bogotá
Accede a 588 vacantes, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas ¿Te interesa?
Vacantes disponibles:
- Especialista en topografía.
- Especialista de empaque.
- Profesional de compras.
- Jefe(a) de enfermería.
- Analista de transporte.
- Senior Director of Operations.
- Master Data Analyst.
- Analista o especialista de control financiero (Controlling).
- Especialista de obras civiles.
- Jefe(a) de punto de venta.
- Profesional de gestión municipal.
- Gestor(a) de puntos de venta.
- Instrumentista quirúrgico(a).
- Terapista respiratorio(a).
- Auxiliar odontológico(a).
- Aprendiz con certificado de discapacidad.
- Ejecutivo(a) comercial.
- Auxiliar administrativo(a) para población con discapacidad.
- Auxiliar administrativo(a) para oferta inclusiva de personas con discapacidad.
- Nutricionista.
- Químico(a) farmacéutico(a).
- Ingeniero(a) electromecánico(a).
- Desarrollador(a) Spring Boot.
- Tutor(a) de inglés para clases online.
- Promotor(a) comercial.
- Asesor(a) comercial externo.
- Analista de facturación junior.
- Auxiliar administrativo(a).
- Profesional del área financiera.
- Técnico(a) carrocero(a).
- Técnico(a) pintor(a).
- Asesor(a) comercial de planes de salud.
- Especialista en geotecnia.
- Profesional del área social.
- Oficial de construcción.
- Operador(a) de bus zonal.
- Desarrollador(a) de software backend.
- Desarrollador(a) de software frontend.
- Profesional creativo visual y marketing.
- Desarrollador(a) COBOL/HOST.
- Desarrollador(a) LRBA.
- Técnico(a) en gasodomésticos con moto.
Asiste hoy martes 2 de junio de 2026, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., al parque de Los Hippies, ubicado en la calle 60 entre carrera Séptima y carrera Novena.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
? Convocatoria presencial de la Unidad Móvil de Empleo de Bogotá.