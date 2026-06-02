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    ¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 588 vacantes en parque Los Hippies hoy martes 2 de junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a servicios de la Agencia Distrital de Empleo.Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

    Accede a 588 vacantes para profesionales de compras, jefes de enfermería, analistas de transporte, profesionales de gestión municipal, gestores de puntos de venta, instrumentistas quirúrgicos y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá hoy martes a de junio de 2026. Asiste al parque Los Hippies en la localidad de Chapinero. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

    Convocatoria de ‘Talento Capital’ con 588 vacantes en Chapinero, norte de Bogotá

    Accede a 588 vacantes, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas ¿Te interesa?

    Vacantes disponibles:

    • Especialista en topografía.
    • Especialista de empaque.
    • Profesional de compras.
    • Jefe(a) de enfermería.
    • Analista de transporte.
    • Senior Director of Operations.
    • Master Data Analyst.
    • Analista o especialista de control financiero (Controlling).
    • Especialista de obras civiles.
    • Jefe(a) de punto de venta.
    • Profesional de gestión municipal.
    • Gestor(a) de puntos de venta.
    • Instrumentista quirúrgico(a).
    • Terapista respiratorio(a).
    • Auxiliar odontológico(a).
    • Aprendiz con certificado de discapacidad.
    • Ejecutivo(a) comercial.
    • Auxiliar administrativo(a) para población con discapacidad.
    • Auxiliar administrativo(a) para oferta inclusiva de personas con discapacidad.
    • Nutricionista.
    • Químico(a) farmacéutico(a).
    • Ingeniero(a) electromecánico(a).
    • Desarrollador(a) Spring Boot.
    • Tutor(a) de inglés para clases online.
    • Promotor(a) comercial.
    • Asesor(a) comercial externo.
    • Analista de facturación junior.
    • Auxiliar administrativo(a).
    • Profesional del área financiera.
    • Técnico(a) carrocero(a).
    • Técnico(a) pintor(a).
    • Asesor(a) comercial de planes de salud.
    • Especialista en geotecnia.
    • Profesional del área social.
    • Oficial de construcción.
    • Operador(a) de bus zonal.
    • Desarrollador(a) de software backend.
    • Desarrollador(a) de software frontend.
    • Profesional creativo visual y marketing.
    • Desarrollador(a) COBOL/HOST.
    • Desarrollador(a) LRBA.
    • Técnico(a) en gasodomésticos con moto.

    Asiste hoy martes 2 de junio de 2026, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., al parque de Los Hippies, ubicado en la calle 60 entre carrera Séptima y carrera Novena.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    ? Convocatoria presencial de la Unidad Móvil de Empleo de Bogotá.

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    Giovanni Alarcón M.
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