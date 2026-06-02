Investigadores del Jardín Botánico de Bogotá descubrieron nueva especie de peperomias

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB)

Un equipo de profesionales del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) descubrieron una nueva especie de familia de las peperomias, encontrada en los afloramientos rocosos del Escudo Guayanés, en La Macarena (Meta) y la Serranía de La Lindosa (Guaviare).

Se trata de la ´Peperomia daironii´, una pequeña hierba geofítica, es decir, que sobrevive a condiciones climáticas desfavorables como sequías o inviernos extremos. Cuando no se presentan lluvias, sus hojas se secan y el tubérculo entra en estado de reposo. Cuando hay nuevas precipitaciones, se activa nuevamente.

También posee características rupícolas, lo cual significa que su tallo crece incrustado sobre las rocas; en el caso de la ´daironii´, fue encontrada en el sotobosque de los alrededores de una zona llamada Caño Cristal Selva, dentro de la serranía de la Macarena, un área cubierta de bosques y sombras con las condiciones de habitat adecuadas para su desarrollo.

Esta especie, que crece por debajo de los 300 metros de altitud, fue nombrada en honor a Dairon Cárdenas “El Negro”, un destacado explorador botánico que documentó extensamente la flora de la Amazonía y la Orinoquía colombianas.

Debido a su distribución restringida, los investigadores la han sugerido clasificar como En Peligro Crítico (CR) según los criterios de la UICN.

Escucha el testimonio de Boris Villanueva, coordinador de Colecciones de Referencia del JBB con todos los detalles de este descubrimiento en la siguiente publicación de Instagram: