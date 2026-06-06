Conozca los cierres viales y desvíos en Bogotá por el Festival Popular al Parque 2026 este 6 de junio
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello
Para llevar a cabo el Festival Popular al Parque 2026, que se adelantará los días 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres y desvíos viales.
Tramo vial, día y horario
- Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, días 6 y 7 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
- Ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, días 06 y 07 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
Desvíos autorizados