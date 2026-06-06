    • Bogotá

    Conozca los cierres viales y desvíos en Bogotá por el Festival Popular al Parque 2026 este 6 de junio

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de una agente de tránsito Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

    Para llevar a cabo el Festival Popular al Parque 2026, que se adelantará los días 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres y desvíos viales.

    Tramo vial, día  y horario

    • Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, días 6 y 7 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las  11:59 p. m.
    • Ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, días 06 y 07 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

    Desvíos autorizados

    • Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (Ver Mapa 1).
    • Quienes circulan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente (Ver Mapa 1).
    • Las personas que se desplazanen sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (Ver Mapa 1).

    Cierres y desvíos Bogotá por el Festival Popular al Parque 2026

    Mapa 1.
    • Quienes van en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente (Ver Mapa 2).

    Cierres y desvíos Bogotá por el Festival Popular al Parque 2026

    Mapa 2.

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    Diana Becerra
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