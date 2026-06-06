Selección Colombia femenina clasifica al Mundial de Brasil 2027 tras vencer a Uruguay en Cali

La Selección Colombia femenina aseguró su anhelado cupo al Mundial de Brasil 2027 luego de derrotar por la mínima diferencia a su similar de Uruguay este viernes en el césped del estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Este logro histórico se materializó gracias a una destacada actuación de la escuadra nacional, que con este triunfo estratégico logró mantener el liderato de la Liga de Naciones y garantizar matemáticamente su tiquete a la máxima cita orbital del fútbol femenino.

El encuentro, que hizo parte de la penúltima jornada del certamen continental promovido por la Conmebol, estuvo dominado en gran medida por la iniciativa tricolor. El grito de gol para los miles de asistentes llegó durante la primera etapa, cuando la atacante Gisela Robledo aprovechó una sorpresiva incursión ofensiva originada desde atrás por la defensora Jorelyn Carabalí para mandar el balón al fondo de la red. A partir de allí, el conjunto dirigido por el técnico Ángelo Marsiglia administró la ventaja frente a un equipo charrúa que no encontró la fórmula táctica para revertir el marcador adverso.

A pesar de la alegría por la clasificación directa, el compromiso dejó momentos de zozobra debido a algunas incidencias en el terreno de juego. Sobre el minuto 77, la estrella nacional Linda Caicedo tuvo que ser retirada en camilla debido a unas aparentes molestias físicas tras un choque; en este momento se aguarda el parte médico oficial para determinar la gravedad de la supuesta lesión de la delantera. De igual forma, el marcador pudo haber sido más amplio, pero en los minutos finales el videoarbitraje (VAR) le anuló un segundo tanto a las colombianas tras sancionar una presunta falta previa en la construcción de la jugada.

Tras dar este importante paso, el equipo cafetero alcanzó las 17 unidades en la tabla, conservando un sólido registro invicto producto de cinco triunfos y dos empates en la competición. El próximo reto para la Selección será viajar al sur del continente para medirse ante Paraguay. Una victoria en territorio guaraní no solo cerraría de forma invicta su campaña, sino que le otorgaría a Colombia el título de campeona de la primera edición de la Liga de Naciones, un trofeo que ratificaría la jerarquía de las jugadoras en Sudamérica.