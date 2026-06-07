Conozca los cierres y desvíos viales en Bogotá por la a carrera Adidas Splits 14K este domingo
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello
Para llevar a cabo la carrera Adidas Splits 14K, este domingo 7 de junio de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales.
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Avenida carrera 9 entre calle 133 y calle 131A, cierre total – calzada occidental, 10:00 p. m. del 06 de junio a 12:00 p. m. del 07 de junio.
- Avenida carrera 9 entre calle 134 y avenida calle 131A, cierre total – Calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 12:00 a. m. del 07 de junio.
- Avenida carrera 9 calle 131A y avenida calle 116, cierre total – Calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 10:30 a. m. del 07 de junio.
- Avenida carrera 9 avenida calle 116 y avenida calle 100, cierre total – Calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.
- Diagonal 92 entre avenida calle 100 y carrera 23, cierre total – Calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.
- Glorieta avenida NQS por calle 94, cierre total, 06:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.
- Calle 94 entre avenida NQS y avenida carrera 15, cierre total – Calzada sur, 06:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.
- Avenida carrera 15 entre calle 94 y avenida calle 85, cierre total, 06:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.
Recorrido de la carrera 14K:
Salida avenida carrera 9 (Calzada occidental) por avenida calle 134 Parque Country Comodoro – avenida carrera 9 (Calzada occidental) al sur – diagonal 92 (Calzada occidental) al sur – Glorieta avenida NQS por calle 94 salida al occidente – calle 94 (Calzada sur) al oriente – avenida carrera 15 al sur – retorno al norte a la altura de la avenida calle 85 – avenida carrera 15 al norte – calle 94 (Calzada sur) al occidente – Glorieta avenida NQS por calle 94 salida al norte – diagonal 92 (Calzada occidental) al sur – retorno al norte a la altura de la carrera 23 – diagonal 92 (Calzada occidental) al norte – avenida carrera 9 (Calzada occidental) al norte – Parque Country Comodoro lugar donde termina el recorrido.
Desvíos autorizados
? Durante las actividades de montaje, las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – carrera 10 al sur – calle 131a al oriente – avenida carrera 9 al sur empalmando con recorrido habitual (Ver mapa 1).
? Quienes van en sentido norte – sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera 7 al sur (Ver mapa 2).
? Las personas que se desplazan por la avenida calle 134 en sentido occidente – oriente deben continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera 7 al sur o al norte (Ver mapa 2).
? Quienes circulan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 94 y toman la avenida NQS al sur, deberán tomar carrera 19 al norte y avenida calle 100 al occidente (Ver mapa 3 – color morado).
? Las personas que se mueven en sentido norte – sur por la avenida carrera 15 o sentido oriente – occidente por la avenida calle 100 y toman la avenida carrera 9 – avenida NQS al sur, deberán continuar al occidente por avenida calle 100 y Autopista Norte al sur (Ver mapa 3– color negro).
? Para acceder al cuadrante comprendido entre la calle 92 y la calle 92 entre avenida NQS y avenida carrera 15, se deberá tomar el carril sur de la conectante sur – oriente de la glorieta de la calle 94 por avenida NQS y carrera 18 al sur (Ver mapa 3 – color azul).
? Las personas que van en sentido sur – norte por la avenida carrera 30 (avenida NQS) o por la avenida carrera 20 (Autopista Norte) y toman la calle 92 o calle 94, deberán continuar al norte por la avenida NQS, avenida calle 100 al oriente y avenida carrera 11 al sur (Ver mapa 4).
? Quienes se desplazan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 92 y toman la avenida NQS, deberán tomar carrera 13 al norte y calle 94 al occidente (Ver mapa 5– color morado).
? Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 30 (avenida NQS) o por la avenida carrera 20 (Autopista Norte) y toman la calle 94, deberán continuar norte occidente por la Autopista Norte, avenida calle 100 al oriente y avenida carrera 11 al sur (Ver mapa 5 – color negro).
? Quienes se mueven en sentido norte – sur por la avenida carrera 19 y toman la avenida NQS al sur, deberán tomar avenida calle 100 al occidente, Autopista Norte al sur y avenida carrera 30 (avenida NQS) al sur (Ver mapa 5 – color verde).
? Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 19 y toman la calle 94 al oriente, deberán tomar avenida calle 100 al oriente y avenida carrera 11 al sur (Ver mapa 5 – color azul).