Estos son los barrios Bogotá, Chía y Funza con cortes de luz este lunes festivo 8 de junio

Foto: Enel Colombia.

Este lunes festivo 8 de junio de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Antonio Nariño, Engativá, Rafael Uribe, San Cristobal en Bogotá y en los municipios de Chía y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 8 de junio de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Restrepo Occidental. De la calle 13 Sur a la calle 15 Sur, entre la carrera 23 y la carrera 25. Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. Debido a corte de energía.

Santander. De la calle 18 Sur a la calle 20 Sur, entre la carrera 27 y la carrera 29. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Engativá

El Laurel. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 66 y la calle 68. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Inglés. De la carrera 25 a la carrera 27, entre la calle 38 Sur y la calle 40 Sur. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de San Cristóbal

Modelo Sur. De la calle 0 Sur a la calle 2 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 9. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Suba

Nueva Zelandia. De la calle 175 a la calle 182, entre la carrera 48 y la carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Barrios de Chía y Funza en Cundinamarca con cortes de luz este lunes 8 de junio de 2026

Municipio de Chía

De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 y la carrera 11. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Municipio de Funza

Vereda La Isla. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: