Estos son los barrios Bogotá, Chía y Funza con cortes de luz este lunes festivo 8 de junio
Foto: Enel Colombia.
Este lunes festivo 8 de junio de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Antonio Nariño, Engativá, Rafael Uribe, San Cristobal en Bogotá y en los municipios de Chía y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 8 de junio de 2026
Localidad de Antonio Nariño
Restrepo Occidental. De la calle 13 Sur a la calle 15 Sur, entre la carrera 23 y la carrera 25. Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. Debido a corte de energía.
Santander. De la calle 18 Sur a la calle 20 Sur, entre la carrera 27 y la carrera 29. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Engativá
El Laurel. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 66 y la calle 68. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Inglés. De la carrera 25 a la carrera 27, entre la calle 38 Sur y la calle 40 Sur. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de San Cristóbal
Modelo Sur. De la calle 0 Sur a la calle 2 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 9. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Suba
Nueva Zelandia. De la calle 175 a la calle 182, entre la carrera 48 y la carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Barrios de Chía y Funza en Cundinamarca con cortes de luz este lunes 8 de junio de 2026
Municipio de Chía
De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 y la carrera 11. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Municipio de Funza
Vereda La Isla. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuida tus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organiza tus actividades: recuerda que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debes tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararte.
- Conserva tus alimentos: durante el corte de energía, evita abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autoriza su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si te preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.