Manifestación en autopista Sur con avenida Villavicencio afectó la movilidad en Bogotá este martes 9 de junio

Foto: TransMilenio.

Durante la noche de hoy martes 9 de junio de 2026 se registra alta congestión vehicular en la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio por manifestación. Además, accidente de tránsito en la calle 41 sur con carrera Séptima B Este en el barrio La Victoria con fatalidad en vía. Debido a estas novedades se registra retrasos en rutas TransMizonales de TransMilenio en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. ¡Revisa detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio en Bogotá, hoy martes 9 de junio de 2026

Accidente de tránsito en la calle 41 sur con carrera Séptima B Este en el barrio La Victoria

Corte 9:36 p. m.

Finalizan labores de criminalística, en la calle 41 sur con carrera Séptima B Este en el barrio La Victoria- Se normaliza la movilidad en la zona.

La Secretaría Distrital de Movilidad lamenta este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida.

Corte 8:22 p. m.

Se registra siniestro vial con fatalidad en la localidad de San Cristóbal, entre automóvil y motociclista en la calle 41 sur con carrera 7B este, sentido oriente a occidente.

Vías alternas: Tomar la calle 36 sur y la carrera Novena A Este.

Manifestación en la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio

Corte 9:20 p. m.

Se restablece la movilidad en la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio por manifestación.

??Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía.

Corte 8:38 p. m.

Continúa la alta congestión en la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio por manifestación.

? Vía alterna: Carrera 63 frente a MaKro, para ingresar al barrio Villa del Río.

??Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía.

Corte 7:45 p. m.

? Continúa bloqueo por manifestación en la glorieta de la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio. Unidades en terreno, apoyan la gestión del tráfico en el sector.

? Vía alterna: Carrera 63 frente a MaKro, para ingresar al barrio Villa del Río.

??Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía.

Corte 7:01 p. m.

Actualización: ?Continúa bloqueo por manifestación en la glorieta de la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio. Unidades en terreno, apoyan la gestión del tráfico en el sector.

??Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía.

Corte 6:28 p. m.

?Se activa bloqueo en la glorieta de la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio, por parte de un grupo de motociclistas.

Se tiene afectación en el movimiento occidente- norte.

? Vía alterna: Carrera 63 frente a MaKro, para ingresar al barrio Villa del Río

Manifestación en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 51

Durante la noche de hoy se registró una manifestación en la calle 26 con carrera 51.

Corte 7:33 p. m.

Actualización:?Los manifestantes se ubican sobre anden en la calle 26 con carrera 59 y permiten el paso de vehículos. No se registra a la hora afectación vial y fluye con normalidad el tráfico en este punto. ?

?? Se registran lluvias moderadas en el sector, conduce con precaución.

Corte 7:12 p. m.

?Se presenta manifestación en la localidad de Teusaquillo, en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 51, sentido oriente a occidente.

?? Se tiene afectación de dos carriles del a calzada. ?Autoridades realizan acompañamiento.

Avenida NQS con calle 33

Durante la mañana se registró alta congestión en la avenida NQS o carrera con calle 33.

Corte 10:35 a. m.

Mejora la movilidad en el punto. El sistema opera con normalidad.

Corte 8:40 a. m.

Por problemas en la malla vial de la avenida NQS con calle 33, sentido sur – norte, hay alta congestión en el punto.

Los buses de TransMilenio que operan la estación Av. El Dorado salen al carril mixto para reducir la congestión e ingresan nuevamente al carril exclusivo antes de la estación Universidad Nacional.

Todas las estaciones del Sistema prestan su servicio.