    • Internacional

    Chocan en el aire dos helicópteros en zona residencial de Río de Janeiro

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Al menos 6 personas murieron este domingo en el accidente de 2 helicópteros, que colisionaron en el aire en Recreio dos Bandeirantes, un barrio al oeste de Río de Janeiro. Una de las aeronaves, que habría despegado desde Angra dos Reis, en Costa Verde, tenía 4 pasajeros a bordo, mientras que en la otra solo había un piloto. No hubo supervivientes.

    Las aeronaves cayeron a tierra y estallaron, ocasionando un incendio en los terrenos de una iglesia y dejando al menos 6 muertos. Se desconocen por ahora las causas de la tragedia

    (Información RT).

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    Ariel Cabrera
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