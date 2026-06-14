Israel bombardea el Líbano mientras que EE.UU. e Irán intentan firmar un acuerdo de paz (VIDEOS)

–(Imagenes captura de videos redes sociales). Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon este domingo el sur de Beirut, la capital del país árabe, en medio de los esfuerzos diplomáticos de EE.UU. e Irán de alcanzar un acuerdo de paz.

El ente militar señaló que alcanzaron una instalación de infraestructura perteneciente al grupo Hezbolá en el barrio de Dahieh. En un comunicado posterior, precisó que se trataba de un centro de mando, junto a un video del ataque.

?? Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon este domingo Beirut, la capital del país árabe. MÁS INFO: https://t.co/2RmNIv8lrF pic.twitter.com/OmbHfj0O31 — RT Última Hora (@RTultimahora) June 14, 2026

Al mismo tiempo, en las redes sociales circularon imágenes de los daños provocados en un edificio de apartamentos. Medios libaneses reportan de forma preliminar que al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en el bombardeo.

Las FDI indicaron que la operación fue en respuesta a los «disparos de Hezbolá contra territorio israelí». Según el Ejército, el grupo libanés lanzó tres proyectiles contra comunidades del norte del país hebreo.

?? ISRAEL BOMBARDEA EL LÍBANO mientras que EE.UU. e Irán intentan alcanzar un acuerdo https://t.co/2RmNIv8lrF pic.twitter.com/IVyyCfCbAK — RT Última Hora (@RTultimahora) June 14, 2026



Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, declararon en un comunicado: «Israel no tolerará el fuego dirigido a su territorio».

Previamente, Hezbolá informó que atacó una posición de artillería israelí recientemente establecida en la localidad de Al Adissa, en el sur del Líbano.

Cabe recordar que una de las condiciones que había establecido Irán para poner fin al conflicto era precisamente que Israel detenga sus ataques sobre el Líbano y la retirada de Israel de las zonas ocupadas del sur del país.



El Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas, advirtió que, en caso de que continúen sus «agresiones y actos de provocación, incluidos en el sur del Líbano», las fuerzas iraníes emprenderán acciones militares contra Israel «mucho más severas y contundentes que antes».

En la noche del 7 junio, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso pese a la petición de Estados Unidos de no atacarla capital libanesa. En respuesta al ataque israelí, Teherán efectuó un ataque con misiles contra el país hebreo, seguido de varios intercambios de fuego,

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que la firma del memorando de entendimiento con Irán está programada para este domingo. «El acuerdo está programado para firmarse mañana, e inmediatamente después de su suscripción, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos», escribió en Truth Social.

Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán (país mediador) también anunció este sábado que la firma del acuerdo es inminente y se espera para las próximas 24 horas. Asimismo, apuntó que Islamabad ya se está «preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después» de su finalización, a lo que seguirán conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró que, si bien la posibilidad de firmar un memorándum de entendimiento con EE.UU. «es alta», «no será mañana». Al ser preguntado por la prensa sobre la posibilidad de que el equipo negociador iraní viaje a Ginebra (Suiza) o a Islamabad (Pakistán) en los próximos dos días para ultimar el documento, respondió: «Debemos esperar a la fecha exacta de la firma; sin embargo, no tenemos planes de viajar a Ginebra ni a ningún otro lugar en los próximos días».

Entre tanto, un medio hebreo señala que Israel está muy preocupado por el acuerdo considerando lo más inquietante el hecho de que Tel Aviv no puede influir en él. Así, un alto funcionario israelí declaró que no se trata de un buen compromiso, añadiendo que «nadie está contento con él». «Entienden que no nos beneficia y perjudica los intereses israelíes», subrayó. «Trump nos ha perjudicado», manifestó al medio otro interlocutor. (Información RT).