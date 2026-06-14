Horror: La caída mortal al vacío de una mujer a la que los instructores de ‘puenting’ olvidaron atar (VIDEO)

–Una joven de 21 años murió este sábado tras caer de 40 metros durante un salto de ‘puenting’ o bungee jumping sin que se le hubiera colocado la cuerda de protección.

La víctima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, se encontraba en el sendero Ponte do Esqueleto (Limeira, Sao Paulo), un lugar abandonado muy popular para este tipo de actividad. Según los reportes, la empresa responsable habría olvidado instalar el equipo de seguridad antes del salto. Dos instructores intentaron huir, pero la Policía los capturó con helicópteros. Ya hay 6 detenidos. Tres de ellos, identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, fueron arrestados por homicidio doloso.

En redes sociales trascendió un video de la tragedia. En las imágenes se puede ver el momento preciso en que la mujer cae al vacío sin la protección necesaria, filmadas desde distintas posiciones.

??? TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — ?????????????? (@InesBetancur1) June 13, 2026

#Internacional| ? #Joven #muere durante #salto #extremo; detienen a seis responsables en #Brasil IMÁGENES QUÉ QUEDARÁN EN LA MEMORIA ???? Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años recién graduada en Educación Física, perdió la vida tras caer… https://t.co/xku3R6BFT5 pic.twitter.com/IAM4eKaDyz — ?????????????? (@InesBetancur1) June 14, 2026

Un video muestra cómo era el salto de cuerda en el Puente Esqueleto que le costó la vida a una joven de 21 años en Limeira, en el interior de São Paulo. La persona a punto de saltar se encuentra en posición horizontal y es lanzada por otras dos personas. En el video se puede… https://t.co/xku3R6BFT5 pic.twitter.com/ulZRa3KvLC — ?????????????? (@InesBetancur1) June 14, 2026

Segundo informações, dois indivíduos fugiram do local https://t.co/SO2BEZXow4 — Politiquei Br (@Politiquei_Br) June 13, 2026

TRADUCCIÓN:

-Instagram de la víctima y de la empresa responsable.

Si alguien tiene contacto con familiares, por favor, envíennos en dm porque pretendemos divulgar toda forma de ayuda en la recaudación de recursos y donaciones para la familia en este momento de dolor.

-Dos involucrados en la muerte de la joven que fue lanzada del puente sin estar asegurada a la cuerda elástica huyeron del lugar. La PM fue alertada y el helicóptero águia continúa en la búsqueda de los fugitivos.

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, estudiante de Educación Física de 21 años, durante un salto en bungee en el Ponte do Esqueleto, en Limeira, ha adquirido nuevos y graves matices tras la publicación del informe policial elaborado por la Policía Civil.

Según el documento, la policía militar fue alertada el sábado por la mañana (13) tras recibir información de que una joven había caído durante un salto. Al llegar al lugar, encontraron a Maria Eduarda sin signos vitales, mientras una enfermera intentaba reanimarla.

El informe también indica que dos hombres que se identificaron como miembros de la empresa responsable de la actividad se encontraban cerca del cuerpo de la víctima. Sin embargo, durante la intervención, ambos huyeron hacia una zona boscosa, lo que movilizó a equipos policiales e incluso al helicóptero Águia en la búsqueda.

Un testigo entregó a la policía un vídeo grabado en el momento de la tragedia. Según la investigación, las imágenes muestran a tres personas levantando a Maria Eduarda y arrojándola desde el puente. Según los informes, la grabación también reveló la ausencia de una cuerda de seguridad al momento del salto, lo que provocó que la joven cayera aproximadamente 30 metros.

Durante la investigación, los agentes de policía constataron que dos de los implicados ya se habían cambiado de ropa. Al ser interrogados sobre el motivo del cambio de vestimenta, guardaron silencio.

Otro aspecto preocupante es la desaparición de una cámara GoPro que la víctima llevaba consigo durante la actividad. Según el informe policial, los implicados afirmaron desconocer el paradero del equipo. Se realizaron búsquedas, pero no se encontró la cámara.

Tras analizar las pruebas y los testimonios, la Policía Civil concluyó que los responsables de la actividad asumieron el riesgo de causar el desenlace fatal al permitir que el salto se realizara sin adoptar las medidas de seguridad consideradas indispensables. Tres hombres fueron detenidos en el acto y acusados de homicidio doloso, por asumir el riesgo de matar.

El caso sigue bajo investigación y se espera que los análisis forenses posteriores ayuden a esclarecer la situación. (Con información de RT, Inés Betancur-redes).