Golpe a la extorsión en Bogotá: 12 personas fueron capturadas en operativos

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá, mediante el GAULA, capturó a 12 personas señaladas de participar en diferentes casos de amenazas, exigencias económicas e intimidaciones contra ciudadanos.

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en la localidad de Puente Aranda, donde un hombre fue sorprendido en flagrancia cuando recibía 10 millones de pesos que, presuntamente, exigía a una de sus víctimas. De acuerdo con la investigación, el capturado se identificaba como integrante de las estructuras delincuenciales conocidas como ‘Los Guaros’ y ‘Satanás’ para generar temor y obtener el dinero producto de la extorsión.

En la localidad de Los Mártires también fue detenido un hombre que, al parecer, utilizaba el nombre del ‘Tren de Aragua’ para amenazar a una modelo webcam. La víctima era presionada para entregar dinero a cambio de no divulgar contenido íntimo ni afectar su integridad.

Otro de los casos se registró en Santa Fe, donde fue capturado un sujeto que exigía siete millones de pesos para devolver una motocicleta hurtada. Además, aseguraba contar con supuestos contactos dentro de la SIJIN para dar credibilidad a sus afirmaciones.

En Suba, las autoridades interceptaron a otro presunto extorsionista cuando recibía dinero producto de amenazas dirigidas contra un comerciante y sus trabajadores, a quienes intimidaba para exigir una elevada suma de dinero.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y siete de ellos recibieron medida de aseguramiento. Las autoridades destacaron que estas acciones han contribuido a una reducción del 20 % en los casos de extorsión durante 2026.