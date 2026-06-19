Gobierno cierra nuevamente fronteras para la segunda vuelta presidencial

–A través del Decreto 0612 del 16 de junio de 2026, el Gobierno Nacional determinó el cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales con ocasión de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial este domingo. El cierre regirá entre las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

Durante este periodo se restringirá el tránsito de viajeros en las zonas fronterizas, al tiempo que se reforzarán los controles migratorios para prevenir posibles riesgos que afecten el normal desarrollo de la votación, indicó Migración Colombia.

No obstante, se contemplan excepciones en casos de fuerza mayor debidamente acreditados, garantizando un enfoque equilibrado entre seguridad y derechos ciudadanos.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó la importancia de estas acciones dentro del compromiso institucional del Gobierno.

“Esta decisión responde al compromiso del Estado con la protección de la seguridad nacional y las garantías para el ejercicio democrático. Migración Colombia mantendrá presencia y vigilancia permanente en las zonas fronterizas del país”, afirmó.

El despliegue contará con la articulación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo que permitirá fortalecer el monitoreo en puntos estratégicos del país, añadió.

Esta coordinación interinstitucional es clave en la apuesta del Gobierno del Cambio por blindar los procesos electorales frente a cualquier eventual riesgo, destacó.

?? #Elecciones2026 | @Gloarriero, directora general de @MigracionCol explica la medida del #CierreDeFronteras temporal decretado por el gobierno nacional para los comicios de este fin de semana. Consulta los detalles en nuestro comunicado oficial ??https://t.co/3GP6BFCEwM pic.twitter.com/if6DU1WxzH — Migración Colombia (@MigracionCol) June 18, 2026

Finalmente la directora de Migración Colombia destacó que con estas disposiciones, el gobierno reafirma su compromiso con unas elecciones libres, seguras y transparentes. Asimismo, invitó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y a planificar sus desplazamientos, en línea con una estrategia que busca garantizar el ejercicio democrático en condiciones de tranquilidad y legalidad.