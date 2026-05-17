Bogotá intensifica operativos contra quirófanos clandestinos y centros estéticos ilegales

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) encendió las alertas frente al aumento de procedimientos estéticos realizados en sitios clandestinos y por personas no autorizadas, luego de recibir 282 quejas relacionadas con este tipo de servicios entre enero de 2025 y mayo de 2026. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no poner en riesgo su vida y verificar siempre que los establecimientos y profesionales cuenten con habilitación y permisos legales.

De estas, 194 corresponden a sitios no habilitados o clandestinos, 58 a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 23 a prestadores independientes y 7 a establecimientos con objetos sociales diferentes a la prestación de servicios de salud.

Durante las acciones de inspección, vigilancia y control, la Secretaría ha identificado y cerrado quirófanos clandestinos que operaban en casas y apartamentos “a puerta cerrada”, sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.

Muchos de estos casos han sido detectados gracias a denuncias ciudadanas y a reportes de pacientes que han llegado a servicios de urgencias con graves complicaciones de salud, entre ellas infecciones severas, necrosis y afectaciones permanentes, luego de someterse a procedimientos realizados por personal no capacitado y en lugares ilegales.

Entre las principales denuncias recibidas se encuentran mala praxis, uso de medicamentos falsificados o vencidos, falta de bioseguridad, publicidad engañosa, ausencia de consentimiento informado y abandono médico posterior a los procedimientos.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) recordó que centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas, incluso si cuentan con concepto sanitario favorable para servicios no invasivos.

Así mismo la entidad indicó que cualquier procedimiento quirúrgico o invasivo debe realizarse únicamente en IPS habilitadas y con profesionales especializados. La ciudadanía puede consultar la habilitación de instituciones y profesionales a través de los registros oficiales REPS y RETHUS.

Como parte de las acciones de control, durante 2025 la Secretaría realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias.