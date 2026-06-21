Iván Cepeda no admite derrota; anuncia que impugnará 33 mil mesas en todo el país

–El candidato de Pacto Histórico Iván Cepeda reaccionó este domingo al resultado del preconteo de la votación realizado en los puntos de votación, afirmando que lo reconoce como dato no oficial ni vinculante y anunció que todos sus testigos impugnarán 33 mil mesas de votación, una por una, en todo el territorio nacional.

Reconocemos los resultados del preconteo, pero este no es oficial ni vinculante. Nuestro equipo de testigos y abogados ya está adelantando las labores de impugnación y de escrutinio en todo el país. Vamos recuperar cada voto. @IvanCepedaCast se dirige al país ????… pic.twitter.com/WlWLij1KEp — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) June 21, 2026

Los pronunciamientos los hizo ante sus parciales en un hotel de la capital de la República donde esperó la difusión de los resultados del preconteo e inicialmente agradeció a 12 millones 700 mil colombianos que votaron por él en la segunda vuelta.

Sostuvo que «con su respaldo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social democrático y profundo de la sociedad colombiana, es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia».

Y añadió: “Hemos llegado con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado: en el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida todas y todos nuestros diligentes somos demócratas”.

Pacto Histórico al respecto trinó: ¡ALERTA MÁXIMA: CADA VOTO DEFINE LA PRESIDENCIA! La proyección de diferencia es de menos del 1%. Estamos en un empate técnico milimétrico y la Presidencia de la República se va a definir acta por acta, voto a voto, en las comisiones escrutadoras.

Por favor todos los abogados dirigirse inmediatamente a las comisiones de escrutinio de cada ciudad y municipio.