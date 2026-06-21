La respuesta del Registrador al presidente Gustavo Petro

–En atención a las afirmaciones realizadas ayer a través de la red social X por el presidente de la República, Gustavo Petro, relacionadas con que la Registraduría Nacional del Estado Civil habría suprimido la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” de la plataforma de consulta de los formularios E-14, el Registrador Hernán Penagos hizo las siguientes aclaraciones:

1. Sobre la presunta supresión de la estampilla de tiempo

Los registros de horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva, dispuestos tanto para las campañas políticas como para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorias.

Asimismo, esta información queda consignada en las bitácoras internas (logs) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a los procedimientos de trazabilidad institucional vigentes.

Sobre la presunta supresión del candado hash

En relación con el candado hash, es necesario precisar que la seguridad de los archivos digitalizados no ha sido eliminada ni modificada. EI mecanismo hash opera de la siguiente manera, según el canal de descarga utilizado:

• Canal SFTP para auditores de partidos: Las imágenes E-14 se disponen de forma masiva en formato PDF, con la estructura de nomenclatura original basada el código DIVIPOLE E14 PRE_X XXX.pdf). La seguridad e integridad de los archivos se mantiene íntegramente.

• Visor ciudadano: Al descargar una imagen a través del visor, el sistema genera un código hash que cumple una doble función: garantizar la integridad del archivo y verificar que no ha sido modificado respecto al E- 14 digitalizado, y proteger la plataforma contra ataques automatizados (bots) que puedan afectar la disponibilidad del servicio. EI código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las más de 122.000 mesas.

• Descarga por filtro de mesas: Esta opción incluye datos de corporación y mesa con ofuscación parcial (sustitución por la letra X), medida adoptada igualmente para mitigar la descarga masiva automatizada y proteger la disponibilidad de la plataforma.

En consecuencia, el candado hash no fue suprimido; por el contrario, se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma.

Sobre el consecutivo y la naturaleza de la elección actual

Respecto a la mención del «consecutivo», se aclara que para la elección actual únicamente se está escrutando una (1) corporación, razón por la cual la totalidad de las actas corresponden a la categoría de Presidente. Esta circunstancia explica cualquier diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos respecto a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones.

La seguridad e integridad de los archivos se mantiene íntegramente.

• Visor ciudadano: A1 descargar una imagen a través del visor, el sistema genera un código hash que cumple una doble función: garantizar la integridad del archivo y verificar que no ha sido modificado respecto al E- 14 digitalizado, y proteger la plataforma contra ataques automatizados (bots) que puedan afectar la disponibilidad del servicio. EI código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las más de 122.000 mesas.

• Descarga por filtro de mesas: Esta opción incluye datos de corporación y mesa con ofuscación parcial (sustitución por la letra X), medida adoptada igualmente para mitigar la descarga masiva automatizada y proteger la disponibilidad de la plataforma.

En consecuencia, el candado hash no fue suprimido; por el contrario, se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma.

Sobre el consecutivo y la naturaleza de la elección actual

Respecto a la mención del «consecutivo», se aclara que para la elección actual únicamente se está escrutando una (1) corporación, razón por la cual la totalidad de las actas corresponden a la categoría de Presidente. Esta circunstancia explica cualquier diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos respecto a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones.

Aclaración sobre el visor ciudadano

Es de aclarar que, por el contrario, hay dos maneras de acceder: una, es el visor ciudadano, en cual pueden realizar la consulta y descarga individual de los E-14 y la segunda, que corresponde al mecanismo de descarga masiva dispuesto para las dos campañas, que a través de un usuario y contraseña pueden realizar la descarga masiva de todas y cada una de las actas de mesa E-14, acceso que también ha sido dispuesto a las misiones de observación, entes de control y auditoría internacional.

Plataforma Comitium

Como mecanismo adicional, a través de la plataforma «COMITIUM» dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las campañas políticas tienen acceso inmediato a las imágenes de las fotos de las actas E-14 que sus propios testigos toman en las 122.020 mesas de votación, las cuales pueden ser descargadas y contrastadas con las actas publicadas por la Registraduría Nacional en su página web (E-14D y E-14T) y las actas E-14 de claveros en las casi 3.000 comisiones escrutadoras.

Conclusión

Las medidas técnicas implementadas tienen como único propósito garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información electoral para toda la ciudadanía colombiana.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratifica su compromiso con la transparencia del proceso electoral y pone a disposición de los auditores acreditados, partidos políticos y autoridades competentes los canales oficiales establecidos para la verificación de la información.