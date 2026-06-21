Segundo informe Misión De Observación Electoral sobre segunda vuelta presidencial en Colombia; pide esperar escrutinio en paz y tranquilidad

–Tras una jornada electoral tranquila, la Misión De Observación Electoral, MOE, reconoce la participación ciudadana, la articulación y coordinación de las autoridades y el trabajo realizado por los jurados y testigos electorales. Asimismo invita a la ciudadanía a esperar los reportes oficiales del preconteo y el resultado final del escrutinio en paz y tranquilidad.–

En su segundo informe de observación, la MOE destaca el desarrollo tranquilo de la jornada electoral. Al respecto, reconoce la articulación y disposición del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la oportuna instalación y despliegue de los puestos de votación en todo el país, con especial énfasis en zonas rurales. Asimismo, la MOE mantiene un permanente intercambio de información con todas las autoridades.

Este balance recoge lo observado desde el inicio de la jornada electoral hasta las 3:00 p. m. Entre los puntos a destacar se encuentran:

Observación electoral con enfoque diferencial

En relación con las garantías para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans y de las personas con discapacidad, la jornada electoral se desarrolla con normalidad. No obstante, en algunos casos, las personas observadoras trans han señalado la falta de disposición de algunas autoridades electorales en los puestos de votación para responder preguntas del ejercicio de observación electoral relacionadas con el conocimiento y aplicabilidad del Protocolo de voto trans.

La MOE destaca que en el transcurso del día recibió información del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) sobre la necesidad de revisar el gramaje de las tarjetas braille, a fin de facilitar y garantizar la adecuada lectura de las mismas.

Pilas con el Voto

Con corte a las 3:00 p.m., se han recibido 309 reportes sobre posibles irregularidades electorales a través de la plataforma www.pilasconelvoto.com. Estos reportes provienen de 25 departamentos, 89 municipios y Bogotá D. C. Asimismo, se han recibido reportes desde Francia, Estados Unidos, Canadá e Italia.

Irregularidades que afectan la libertad del voto

El 32,4 % de los reportes ciudadanos refieren situaciones que podrían afectar la autonomía de las personas para ejercer su derecho al voto de manera libre. Entre estas se encuentran presuntos casos de compra y constreñimiento al elector, mediante la entrega de dinero, bienes o beneficios a cambio del voto, así como presiones ejercidas sobre comunidades, trabajadores y otros grupos poblacionales para orientar su decisión electoral.

Varios reportes señalan que estas prácticas estarían acompañadas de mecanismos de verificación, como la exigencia de fotografías de la tarjeta electoral o la presentación de certificados de votación. Asimismo, se registraron denuncias sobre acompañamientos indebidos dentro de los cubículos de votación y posibles casos de suplantación de votantes.

Irregularidades relacionadas con la actuación de jurados electorales y participación indebida en política

El 31 % de los reportes recibidos corresponde a posibles irregularidades relacionadas con la actuación de jurados de votación y autoridades públicas durante la jornada electoral.

En lo que respecta a los jurados de votación, los reportes señalan presuntas conductas que podrían comprometer la neutralidad y el adecuado desarrollo del proceso en mesa, tales como el uso de prendas, símbolos o expresiones asociadas a campañas políticas; indicaciones directas o indirectas a los votantes sobre por quién sufragar; manifestaciones de apoyo o rechazo frente a candidaturas; uso indebido de celulares; abandono de la mesa; y posibles inconsistencias en la entrega, firma, custodia y diligenciamiento del material electoral, incluyendo tarjetones sin firma, con marcas previas o sin número de mesa.

Por su parte, los reportes relacionados con autoridades públicas incluyen posibles casos de participación indebida en política. Estas situaciones comprenden publicaciones o manifestaciones públicas con aparente favorecimiento a candidaturas, presiones o constreñimientos atribuidos a funcionarios, orientación indebida del voto y respuestas institucionales insuficientes frente a denuncias ciudadanas.

Irregularidades en publicidad y propaganda política

A pesar de la prohibición de realizar propaganda política durante la jornada electoral, el 22,6 % de los reportes recibidos agrupan principalmente reportes sobre: (i) la presencia de publicidad electoral, afiches, carpas y material proselitista cerca de los puestos de votación; (ii) la realización de actividades de campaña mediante el uso de prendas distintivas, consignas, música, concentraciones de simpatizantes y distribución de propaganda durante la jornada electoral; y (iii) la difusión de contenidos políticos y mensajes de campaña a través de medios de comunicación, redes sociales y otros canales digitales durante el periodo de restricción electoral.

Irregularidades en puestos de votación

El 10 % de los reportes recibidos se relaciona con posibles irregularidades en el funcionamiento de los puestos de votación. Entre las situaciones reportadas se encuentran (i) obstáculos o limitaciones para el acceso y la participación electoral, incluyendo interrupciones de servicios públicos, restricciones a la movilidad, largas filas y congestión en los puestos de votación; (ii) deficiencias en las condiciones logísticas y operativas de los puestos de votación, como problemas en la organización de las mesas, fallas en la disposición de los cubículos y dificultades para garantizar el secreto del voto; y (iii) incidentes que podrían afectar la transparencia, entre ellos el uso indebido de teléfonos celulares.

Asimismo, la MOE ha recibido diversos reportes sobre material electoral con manchas en la impresión. Si bien no se han reportado dificultades para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan su derecho al voto, la Registraduría emitió durante el día, a través de sus redes sociales, la indicación de reemplazar cualquier tarjeta electoral que presentara marcas de impresión, con el fin de garantizar la tranquilidad del votante.

Comunicación con campañas políticas

La MOE sostuvo comunicación telefónica con cada una de estas con los siguientes resultados: La campaña del Pacto Histórico señaló que ha recibido denuncias sobre: (1) compra de votos, (2) tarjetones previamente marcados, o con tachones y (3) denuncias sobre suplantación de electores. La campaña solicita verificar en cada mesa que los tarjetones cumplan con los requisitos legales y pertenezcan a la mesa respectiva; que en las mesas se permita el recuento y la revisión exhaustiva de los votos nulos y que en el escrutinio se revisen cada uno de los incidentes. Finalmente, la campaña considera indispensable que los escrutinios no se cierren sin que previamente se cuente con la publicación de los E-14 delegados.

Por su parte la campaña Defensores de la Patria no reportó incidencias entre el primer informe y el cierre de este.

Monitoreo a la conversación digital político electoral

Durante la franja comprendida entre las 9:30 a. m. y la 1:30 p. m., la conversación digital evidencia una intensificación de las expresiones de hostilidad y polarización, con una mayor presencia de insultos directos, contenidos deshumanizantes y mensajes que legitiman o incitan a la violencia ante eventuales resultados electorales adversos y cuestionamientos crecientes a la legitimidad de la información derivada del preconteo.

En este mismo periodo se observa un incremento de las narrativas de fraude electoral, que adquieren mayor complejidad al incorporar señalamientos sobre la presunta eliminación o debilitamiento de medidas de seguridad electoral. Estas narrativas se ven reforzadas por publicaciones que denuncian supuestas irregularidades como la entrega de tarjetones previamente marcados, la compra y venta de votos y prácticas de constreñimiento al sufragante, ampliando así el foco de desconfianza desde las autoridades electorales hacia las condiciones de integridad y libertad del voto.