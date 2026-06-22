Abelardo de la Espriella realizó paseo de la victoria en Barranquilla; pidió a Petro y Cepeda respetar la voluntad del pueblo y abstenerse «de desatar un incendio social»

–En un discurso que pronunció en una concentración, antecedida por una caravana que recorrió las calles de Barranquilla, Abelardo de la Espriella proclamó su victoria. “Aquí está su tigre, está su presidente”, comenzó diciendo, para pedir luego al presidente Gustavo Petro y a su candidato Iván Cepeda respetar el veredicto popular y abstenerse «de desatar un incendio social”.

“Con una gratitud infinita a Dios, comparezco ante ustedes para dar la noticia más importante: el pueblo colombiano me ha confiado para ser su próximo presidente”, precisó. “No ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su camino, ha triunfado la verdad, ha triunfado la República”, complementó, advirtiendo que ahora comenzaba una nueva era en el país.

«No voy a prometer milagros, no voy a engañar al pueblo con soluciones mágicas (…) Pero no voy a descansar un solo día para devolverle a Colombia la grandeza que merece», subrayó.

Rumbo a la ventana del mundo en Barranquilla. ¡Gracias a los casi 13 millones de colombianos que creyeron en la Patria Milagro! Este es el nuevo rumbo que asume el país de la mano de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/C0bm55uDNv — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 22, 2026

Además juró «defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan» y defenderla «de aquellos que pretenden cambiarla por la tiranía”, advirtiendo, sin embargo, que no habrá persecuciones.

«No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen los mismos derechos que nosotros», prometió.

“Reafirmó lealtad absoluta con la Constitución y juró honrarla frente a quienes quieren arrebatarle sus libertades a los colombianos.” – @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/NvGtOnXOpL — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 22, 2026

«A Petro, al señor Petro y a su heredero les digo: Respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño», precisó De la Espriella.

«Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas, no están desafiando al tigre. Están desafiando a millones de ciudadanos», puntualizó.

Además les dijo: «Absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular, la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles».

¡Tenemos presidente! Me siento muy honrado de ser su vicepresidente profesor. ¡Hoy ganó Colombia! ?? pic.twitter.com/fRSqePzAnP — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 22, 2026

A los integrantes de su campaña les pidió que cuiden los votos obtenidos en esta jornada electoral. «A cuidar los votos, que los abogados estén atentos, listos para cuidar lo que el pueblo decidió», indicó.

De otro lado, De la Espriella previno a los corruptos «que la autoridad se volverá a hacerse sentir y que no habrá impunidad», advirtiendo a los narcotraficantes y terroristas que “Colombia vuelve a tener gobierno. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución». Y complementó que “la paz verdadera no nace de la impunidad, nace de la justicia”.

Igualmente señaló que “Colombia vuelve a hacer una democracia”, y notificó que no habrá acercamientos con aquellas naciones que no respeten las democracias.

De la Espriella proclamó: ”Hoy ha cesado la horrible noche” y subrayó que el país será la Colombia de todas las religiones, de todas las comunidades ancestrales, y convocó a los jóvenes, a los empresarios, a los campesinos «para que juntos caminemos, para que juntos construyamos y hagamos historia porque el futuro ya no pertenece a unos pocos, vuelve a pertenecer al pueblo de Colombia”.

De la Espriella indicó que a su contendiente en estas elecciones Iván Cepeda se le brindará todas las garantías en el Senado.

“Al senador (Cepeda) electo le digo que tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea en el marco constitucional y legal», señaló, pero le notificó: «Ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de sembrar el terror. No se equivoque, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre”.

Y pidió «a los que perdieron que se preparen para hacer oposición desde el Senado, no queremos una revuelta por parte de ustedes. Preparen sus maletas para ejercer la oposición”.

Previamente, tras conocerse el resultado del preconteo, el presidente Gustavo Petro, llamó a «dar una batalla por la democracia y la libertad», anunciando que más de 33 mil mesas de votación «están ya impugnadas».

Añadió que los opositores se apresuraron «a darse por ganadores porque temen el escrutinio y exhortó a «todos los abogados demócratas» del país a participar en el escrutinio que se hará para obtener el resultado oficial de las reñidas elecciones.

«La diferencia que hoy plantea el preconteo real, que nos da una diferencia de 0,3 % a favor de Abelardo, siempre se ha superado en los escrutinios», puntualizó.