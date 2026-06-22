Procuraduría: Un total de 14 mil jurados no asistieron a sus puestos de votación en 401 municipios del país

–Un total de 521 informes sobre conductas que podrían haber afectado la jornada electoral en el país fueron recibidas por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, instalado en la sede central de la entidad, en Bogotá. El Ministerio Público también recibió reporte de que un total de 14 mil jurados no asistieron a sus puestos de votación en 401 municipios del país.

En lo transcurrido de la jornada se recibieron 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías.

El ente de control hizo presencia en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital, a través de 3.479 servidores. Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil, y 732 que estarán presentes en los escrutinios.

Al cierre de la jornada electoral, el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, destacó el comportamiento de los ciudadanos, las campañas y las instituciones, y señaló que las elecciones transcurrieron con tranquilidad y garantías para los votantes.