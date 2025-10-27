Conozca los cortes de agua en Bogotá del 27 al 30 de octubre de 2025
Foto: Acueducto de Bogotá.
Conoce los cortes de agua en Bogotá, programados durante la semana del lunes 27 al jueves 30 de octubre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Zonas y barrios con cortes de agua en Bogotá, del 27 al 30 de octubre de 2025.
Lunes 27 de octubre de 2025
Localidad de Usaquén
Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano. De la carrera 45 a la carrera 106, entre la calle 235 al canal Guaymaral. Desde las 7:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Suba
Club Los Lagartos. De la carrera 72 a la carrera 81, entre la calle 93 a la calle 127A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Usaquén
Santa Bárbara Central. De la carrera 9 a la carrera 11, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.
Martes 28 de octubre de 2025
Localidad de Engativá
Villas de Granada. De la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 110 a la carrera 114. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Los Mártires
La Sabana, La Pepita. De la carrera 19 a la carrera 22, entre la calle 11 a la calle 13. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Puente Aranda
Milenta. De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Tunjuelito
Fátima. De la carrera 34 a la transversal 44, entre la calle 49A sur a la calle 51A sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Kennedy
Santa Catalina. De la calle 10 a la calle 11A, entre la carrera 80F a la avenida carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.
Localidad de Kennedy
Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al sur de la avenida calle 8) y Jardines de Castilla. De la avenida calle 3 a la avenida calle 8, entre la avenida carrera 72 a la avenida carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Ciudad Bolívar
Cordillera del Sur, Bella Flor Sur. De la carrera 19 a la carrera 24, entre la calle 75A sur a la quebrada La Trompeta. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.
Localidad de Usme
Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabaña, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe de Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel.
- Área 1: De la calle 66D a la calle 68A sur, entre la carrera 4A a la carrera 7H.
- Área 2: De la calle 75 sur a la calle 87B sur, entre la carrera 1 a la carrera 4.
- Área 3: De la calle 87B sur a la calle 89C sur, entre la carrera 9 a la carrera 7C este.
Desde las 6:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Miércoles 29 de octubre de 2025
Localidad de Kennedy
Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Marruecos. De la calle 49G sur a la calle 48P sur, entre la transversal 5T a la carrera 5I Bis. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Municipio de Soacha
Nuevo Colón, Los Cerezos, Las Acacias, Quintanares, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y Estación de Policía de Soacha.
- De la transversal 7 (autopista Sur) a la carrera 1 este, entre la calle 15 a la calle 9.
- De la transversal 7 a la carrera 4, entre la calle 9 a la calle 6.
- De la transversal 7 a la carrera 3A, entre la calle 6 a la calle 3.
- De la transversal 7 a la transversal 5A, entre la calle 61 sur a la calle 38.
Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Suba
Canódromo, Prado Veraniego Sur, Prado Veraniego. De la carrera 45 a la carrera 55B, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.
Localidad de Suba
Batán, Prado Veraniego Sur, Las Villas. De la carrera 54A a la transversal 60, entre la calle 117D a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.
Jueves 30 de octubre de 2025
Localidad de Kennedy
Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Puente Aranda
El Remanso.De la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Marco Fidel Suárez. De la avenida Caracas a la carrera 12C, entre la diagonal 46 sur a la calle 49B sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Bosa
Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Fe Bosa, Santafé, Urbanización Caldas. De la avenida calle 43 sur a la calle 59 sur, entre la avenida carrera 89B a la carrera 110A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Municipio de Gachancipá
Gachancipá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.
Localidad de Usaquén
La Pradera Norte, La Iberia, San José de Usaquén. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 153 a la calle 180.
Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.