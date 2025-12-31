Gobierno estudia eliminar prima a congresistas y repatriar inversiones de fondos de pensiones

–El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la propuesta orientada a suprimir la prima de servicios por alrededor de 15 millones de pesos que se les paga a los congresistas es parte de las medidas de reducción del gasto que el Gobierno nacional está estudiando.

“Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fueron adoptadas en 2013: unas primas especiales en el Congreso, que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República”, dijo.

El ministro señaló que también se trabaja en una iniciativa para que los fondos de pensiones reviertan al país las inversiones que han hecho en el extranjero, que suman cerca de 250 billones de pesos.

“Tenemos en análisis un proyecto de decreto que va a plantear una repatriación de esos recursos, que son básicamente de los trabajadores, los recursos de los colombianos que están colocados en el exterior y que hoy pueden financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país”, reiteró.

Entre dichos proyectos se destacan los férreos por 156 billones de pesos, los viales por 101 billones de pesos y otros de infraestructura aérea, marítima y fluvial por cerca de 35 billones de pesos.

“Perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos y no tener que acudir a otro tipo de recursos”, puntualizó.

Asimismo, el ministro de Hacienda dijo que el Gobierno “está considerando la necesidad de acudir a un aplazamiento en algunos de los proyectos viales que están hoy en día en marcha y que infortunadamente nos han congelado un volumen importante de recursos”.

“Tenemos una gran preocupación por lo que está sucediendo con el proyecto Mulaló-Loboguerrero, que está estancado hace unos 12 años y que mantiene cerca de 2,4 billones de pesos depositados en una fiduciaria y la concesionaria ha venido alargando e imposibilitando un acuerdo que permita el retiro de estos recursos, pretendiendo un exceso de rentabilidad”, explicó.

Recalcó que “son cerca de 2,4 billones de pesos que perfectamente nos podrían resolver casi la mitad de las necesidades de recursos adicionales que tiene el gobierno”.

“Tenemos una alta preocupación sobre ese tema y esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval”, puntualizó el ministro Germán Ávila.