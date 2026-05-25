–(Imagen Ministerio de Defensa de Rusia). Rusia lanzó el pasado sábado un demodelor ataque contra objetivos militares de Ucrania, en respuesta a los crímenes del régimen de Kiev contra civiles rusos, en particular, por el reciente bombardeo mortífero de una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la República Popular de Lugansk.

?? Images from #Starobelsk — foreign journalists from 19 nations are witnessing the aftermath of the Kiev regime's terrorist attack at the Starobelsk College that took lives of 21 young students, injuring another 40+ people.#NoStatuteOfLimitations pic.twitter.com/0duBAvlYue — MFA Russia ?? (@mfa_russia) May 24, 2026

TRADUCCIÓN:

MFA Russia ??

Imágenes de #Starobelsk — periodistas extranjeros de 19 naciones están presenciando las secuelas del ataque terrorista del régimen de Kiev en el Colegio Starobelsk que se cobró la vida de 21 estudiantes jóvenes, hiriendo a otras 40+ personas.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, fue un ataque masivo con el nuevo misil balístico hipersónico de alcance intermedio Oréshnik, junto con misiles aerobalísticos Iskander, aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkón. Además, fueron lanzados misiles de crucero de base aérea, marítima y terrestre, y drones de ataque contra objetivos de mando militar, bases aéreas y empresas del complejo industrial de defensa de Ucrania.

En las redes sociales circularon imágenes que muestran, supuestamente, el momento exacto del impacto de las ojivas del Oréshnik contra los blancos asignados.

«Se han alcanzado los objetivos del ataque y se han destruido todas las instalaciones designadas», reza el comunicado del organismo. La cartera militar confirmó que entre los objetivos militares alcanzados figuran puestos del mando principal de las fuerzas terrestres, de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y otros puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el organismo, el Ejército ruso también alcanzó varios objetivos del complejo militar-industrial ucraniano y de la infraestructura militar del régimen de Kiev.

???IMÁGENES de las explosiones en Kiev Según videos difundidos en canales ucranianos, se observa la caída de misiles que impactan cerca de Kiev. Afirman que el ataque provino del misil balístico Oréshnik. ?Aún no hay información oficial al respecto. https://t.co/YK4z80A8lO pic.twitter.com/HufSMJSV8s — RT en Español (@ActualidadRT) May 23, 2026

Otras imágenes muestran las supuestas consecuencias de los ataques rusos contra los objetivos militares del régimen de Kiev. Las grabaciones, cuya veracidad no ha sido confirmada, fueron difundidas por los medios locales.

El Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de hasta Mach 10, unos 3 kilómetros por segundo. Su alcance oscila entre los 800 y los 5.500 kilómetros. La potencia de un ataque masivo con el Oréshnik puede ser equivalente a la de un ataque nuclear: todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión queda pulverizado.

El primer uso operativo de este sistema de armas se registró el 21 de noviembre de 2024, cuando destruyó con precisión la planta ucraniana de Yuzhmash, uno de los mayores complejos industriales heredados de la época soviética. Horas después, el presidente ruso confirmó que se había empleado en esa acción el nuevo misil Oréshnik.

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«Se probó en condiciones de combate uno de los sistemas rusos de misiles de alcance intermedio más novedosos. En este caso, con un misil balístico en un equipo hipersónico no nuclear», anunció Putin. «No hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles», añadió.

El segundo lanzamiento de Oréshnik se realizó en enero de este año, en respuesta al atentado del régimen de Kiev contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la provincia de Nóvgorod. A consecuencia del lanzamiento, la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Lvov quedó fuera de servicio.

Según la cartera militar, la instalación «se encargaba de la reparación y el mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos aviones F-16 y MiG-29 donados por países occidentales». «También fabricaba vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo y medio alcance, utilizados en ataques contra objetivos civiles rusos», informó el organismo.

Potentes armas rusas

Iskander-M dispara misiles con un alcance estimado de hasta 500 kilómetros, incluso frente a las contramedidas activas de la defensa antimisiles. Según el Ministerio de Defensa ruso, este sistema «es capaz de destruir cualquier blanco» y demostró su eficacia a la perfección durante la operación militar especial.

El sistema aerobalístico Kinzhal es un misil que entró en servicio en Rusia y se convirtió en la primera arma hipersónica utilizada en el campo de batalla en 2022. Acelera a 10 velocidades del sonido, ataca objetivos a más de 2.000 km de distancia con una ojiva de 500 kg y maniobra en vuelo, lo que dificulta su derribo por los sistemas de defensa antimisiles. Se lanza desde un interceptor supersónico MiG-31K.

Los misiles Tsirkón alcanzan una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 km/h. La velocidad del proyectil puede alcanzar Mach 9 (nueve veces la velocidad del sonido), mientras que su autonomía máxima es de más de 1.000 kilómetros.

El Tsirkón puede destruir tanto objetivos navales como terrestres, y se trata del primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y desde submarinos en posición subacuática. Puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.500 kilómetros. (Información RT).