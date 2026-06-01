Cortes de luz este martes 02 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 02 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Ciudad Jardín Sur. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Fragua. De la calle 14 Sur a calle 19 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 a calle 81 entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte. De la calle 92 a calle 95 entre carrera 12 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la carrera 115 a carrera 117 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 71 a carrera 74 entre calle 34 Sur a calle 37 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Campo Eucarístico. De la calle 52 a calle 64 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Esmeralda. De la carrera 56 a carrera 60 entre calle 43 a calle 46 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ortezal. De la calle 22 a calle 24 entre carrera 35 a carrera 37 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Luis. De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 57 a calle 60 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.